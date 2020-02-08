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رياضة

أبو جبل أفضل حارس في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 01:48 ص
محمد أبوجبل
محمد أبوجبل
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إسماعيل محمود
نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة أفضل حراس المرمى ، لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك قائمة الأفضل بنسبة تصدى بلغت 90% من التسديدات التي صوبت نحوه، متفوقًا على الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، ومكرم بديري حارس مرمى الترجي التونسي، والذي بلغت نسبة تصدياتهم 86 %، ثم معز بنشريفية حارس مرمى الترجي بنسبة تصديات بلغت 82%.

يذكر أن أبو جبل عاد للقلعة البيضاء بداية هذا الموسم، قادمًا من نادي سموحة، وأثبت أحقيته في حماية عرين المرمى الأبيض.

ويلاقي نادي الزمالك في دور ربع النهائي، نادي الترجي التونسي ، والذي سيلاقيه أيضًا في بطولة كأس السوبر الإفريقي.
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