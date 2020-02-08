وليد صلاح الدين: شريف إكرامي يجب أن ينتقل لنادي آخر

نصح وليد صلاح الدين، قائد النادي الأهلي السابق، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي الحالي، بالرحيل واللعب لنادي آخر.









وأضاف وليد: "شريف إكرامي لو انتقل لنادي آخر ولعب هيبقى من أفضل الحراس في مصر وممكن يروح المنتخب."





يذكر أن شريف إكرامي قد أعلن عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية هذا الموسم ، لعدم لعبه بصفة أساسية مع الفريق.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "شريف يجب أن يلعب، التاريخ لا يمحى، شريف لو ذهب لأي نادي هيكسر الدنيا، اللاعب في النادي الأهلي مختلف عن جميع الأندية، كنت أتمنى أيضًا أن يلعب عماد متعب في نادي آخر بعد النادي الأهلي."