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رياضة

وليد صلاح الدين: شريف إكرامي يجب أن ينتقل لنادي آخر

السبت 08/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نصح وليد صلاح الدين، قائد النادي الأهلي السابق، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي الحالي، بالرحيل واللعب لنادي آخر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: "شريف يجب أن يلعب، التاريخ لا يمحى، شريف لو ذهب لأي نادي هيكسر الدنيا، اللاعب في النادي الأهلي مختلف عن جميع الأندية، كنت أتمنى أيضًا أن يلعب عماد متعب في نادي آخر بعد النادي الأهلي."

وأضاف وليد: "شريف إكرامي لو انتقل لنادي آخر ولعب هيبقى من أفضل الحراس في مصر وممكن يروح المنتخب."

يذكر أن شريف إكرامي قد أعلن عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية هذا الموسم ، لعدم لعبه بصفة أساسية مع الفريق.
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