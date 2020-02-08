شاهد.. أحدث ظهور للمخرج محمد سامى بصحبة أحمد السقا و محمد رمضان

نشر المخرج محمد سامى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .
وكانت الصورة بصحبة زوجته الفنانة مى عمر والفنانين احمد السقا و محمد رمضان .
ونالت الصورة على إعجاب الجماهير معلقي احلى نجوم بالعالم العربى .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" المقرر عرضه برمضان 2020 و الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى
والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس".