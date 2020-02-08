بريطانيا.. السجن 15 عاما لطبيب اعتدى على 90 سيدة

أدان القضاء البريطاني طبيب متهم بارتكاب 90 حالة اعتداء جنسي بحق عدد من النساء اللاتي تتردن على عيادته من أجل إجراء فحوصات طبية.





وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، فإن الطبيب، مانيش شاه، اعتدى على 23 سيدة بالإضافة إلى فتاة في الخامسة عشر من العمر أثناء عمله في لندن؛ إذ قام بعدد من الفحوصات لإشباع رغباته ودون حاجة طبية.





وقالت المحكمة إن الطبيب استغل الوضع الصحي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي ووفاة الممثلة الإنجليزية جيد غودي لتخويف مريضاته بشأن وضعهن الصحي.





وقضت المحكمة بسجن الطبيب ذو الأصول الهندية 15 عامًا على الأقل.





وخلال الفترة ما بين مايو 2009 حتى يونيو 2013، ارتكب الطبيب ذو الخمسين عامًا جرائمه استغل خلالها المرضى من مركز موني الطبي في رومفورد شرق لندن.



