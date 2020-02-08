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منوعات

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان بينها وبين حفل زفافها خطوة واحدة وتعيش اللحظات التي تخيلتها طيلة حياتها، فقد تحلم ريانون لوكلير بالزواج طوال حياتها ، لكن الحلم تلاشى عندما تحول يومها الخاص فجأة إلى كابوس

كان من المفترض أن تتزوج "لوكلير" يوم الجمعة في قاعة مناسبات نوح بالقرب من هاكس كروس وينشستر ، ولكن عندما وصلت في موعدها إلى مكان القاعة كانت المفاجأة الصادمة في انتظارها.

حيث ارتدت العروس فستانها واتجهت مع العريس حيث مكان الزفاف ولكنها  فوجئت بأن أبواب القاعة مغلقة ولا يوجد أحد من إدارة المكان، وقالت "لوكلير":"'ظللت  أطرق على الباب، ولكن لا يوجد أحد يجيب، اتصلت بكل رقم كان لدي، لا أحد يرد على الهاتف، لا أحد يتصل مرة أخرى".

انهارت "لوكلير"من البكاء بعدما وجدت أنها  خسرت فرحتها وحفل زفافها:" كنا هناك بالفعل الليلة الماضية لإجراء بروفة، لم يذكر أحد أن أي شيء سيحدث أو يتم إغلاق المكان".

عند الوقوف خارج مبنى مغلق ، أدركت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا أن خططها قد خربت، وأوضحت :" لقد أنفقنا الكثير من المال لحجز القاعة هنا وإقامة الحفل بلغت التكلفة 5  ألف جنيه استرليني."

وتبين فيما  بعد أن القاعة قد أغلقت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للإفلاس في العام الماضي، وقال محامي القاعة"إن الأحداث في موقع ممفيس كان من المفترض أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع ، لكنه لا يعرف سبب عدم حضور الموظفين يوم الجمعة".

وقالت العروس وزوجها أنهم على علم بأمر االإفلاس، لكنهم لم يظنوا أنه سيكون مشكلة لأنهم دفعوا بالفعل كامل المبلغ.

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