مخطوبين كدة و كدة.. حيلة خبيثة من شاب وفتاة للحصول على مشروبات مخفضة.. صور





يبدو الامر غريب في البداية إلا أن الحقيقة كانت مثيرة للسخرية و الضحك ، فقد علم الشاب البالغ من العمر 26 عاما ، أن الفندق الذي كان يقضي فيه إجازته قام بوضع بعض الخصومات و العروض للمرتبطين و قرر أن يستغل الموقف .. وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية .





اتفق الشاب البريطاني مع إحدى الفتيات أن يمثلان أمام الجميع أنها حبيبته وأنه يسعى لخطبتها منتهزا الأمر لكي يحصل كل منهما على تخفيض لكل المشروبات في المكان .





خطط "دان" لتلك المسرحية بطريقة جيدة جدا حتى اقنع جميع الحاضرين أن تلك الفتاة هي حبيبته و أنه انتظر الكثير من الوقت حتى يطلب منها الزواج و حصلا على التخفيضات و بالإضافة إلى ذلك 3 أيام إقامة في الفندق مجانا .

"دان" شاب أمريكي أعلن ارتباطه بفتاة وخطبتها لكن ليس حبا فيها ولا رغبة في الزواج منها بل للحصول على تخفيضات .