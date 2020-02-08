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منوعات

مخطوبين كدة و كدة.. حيلة خبيثة من شاب وفتاة للحصول على مشروبات مخفضة.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لحظة إعلان الرجل عن حبه لفتاة من أهم اللحظات التي قد تمر على الاثنين في حياتهما، لكن ماذا لو كان الحب مزيف من أجل تحقيق مصلحة ما حتى لو وصل للإرتباط الفعلي.

"دان" شاب أمريكي أعلن ارتباطه بفتاة وخطبتها  لكن ليس حبا فيها ولا رغبة في الزواج منها بل للحصول على تخفيضات . 

يبدو الامر غريب في البداية إلا أن الحقيقة كانت مثيرة للسخرية و الضحك ، فقد علم الشاب البالغ من العمر 26 عاما ، أن الفندق الذي كان يقضي فيه إجازته قام بوضع بعض الخصومات و العروض للمرتبطين و قرر أن يستغل الموقف .. وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية . 

اتفق الشاب البريطاني مع إحدى الفتيات أن يمثلان أمام الجميع أنها حبيبته وأنه يسعى لخطبتها منتهزا الأمر لكي يحصل كل منهما على تخفيض لكل المشروبات في المكان . 

خطط "دان" لتلك المسرحية بطريقة جيدة جدا حتى اقنع جميع الحاضرين أن تلك الفتاة هي حبيبته و أنه انتظر الكثير من الوقت حتى يطلب منها الزواج و حصلا على التخفيضات و بالإضافة إلى ذلك 3 أيام إقامة في الفندق مجانا . 
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