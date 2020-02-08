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إجراءات قصر الدعم على طفلين.. وتطوير عزبة الهجانة.. يتصدران نشرة صباح البلد

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 ص
اخبار صباح البلد
اخبار صباح البلد
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

أخبار اليوم

الرئيس يتفقد مشروعات تطوير عزبة الهجانة

مقال للكاتب الصحفي "مجدي حجازي" تحت عنوان..هيئة الدواء..الاولى بـ"كنوز" الرقابة الدوائية


اليوم السابع

مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020-2022


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