إجراءات قصر الدعم على طفلين.. وتطوير عزبة الهجانة.. يتصدران نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت:
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
أخبار اليوم
الرئيس يتفقد مشروعات تطوير عزبة الهجانة
مقال للكاتب الصحفي "مجدي حجازي" تحت عنوان..هيئة الدواء..الاولى بـ"كنوز" الرقابة الدوائية
اليوم السابع
مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020-2022
الدستور
مدبولي: 100% زيادة موازنة الصحة و5 مليارات جنيه للرعاية المركزية
المصري اليوم
«الحكومة»: إجراءات قصر الدعم على «طفلين»
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