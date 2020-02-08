انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم.





وانطلقت فعاليات مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم صباح اليوم، السبت، بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاث وستين دولة، ويباشر التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية.





وتحظى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم بمشاركة تحكيمية متميزة، بحضور الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي، إمام الحرم النبوي الشريف، والشيخ محمد أحمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، وعشرة محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية، إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها.





وقد قررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد -رحمه الله- على مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للقرآن الكريم التي تنعقد فبراير الجارى 2020م.







ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرا لمكانة قُرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.





وتطلق الأوقاف مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم الـ27 بجوائز إجمالي قيمتها مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضي، وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة أفريقيا.





وأعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة في 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا، وأيضًا فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا.