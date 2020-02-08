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تعليم

فتح باب تلقي طعون الطلاب على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:05 ص
التعليم الازهرى
التعليم الازهرى
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قســـم التعليــــم
أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، عن فتح باب الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2019 /2020، اعتبارا من اليوم "السبت".

وأوضحت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن باب تلقي طعون الطلاب على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، سيظل مفتوحا لمدة 15 يوما.

كان فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اعتمد الخميس الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

وقدم فضيلة وكيل الأزهر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن نسبة النجاح شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت النتيجة هذا العام تفوقا كبيرا لمعاهد الفتيات في نسب النجاح ومجموع الدرجات.

وكلف فضيلة وكيل الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% في الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمي، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة في الترم الثاني كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493). 
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