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برلمان

تحدٍ أمام التنمية.. إسكان البرلمان تحذر من خطورة الزيادة السكانية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
حذر المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، من خطورة الزيادة السكانية فى مصر التي أصبحت تمثل التحدى الأكبر أمام التنمية والتقدم إذ إن سرعة النمو السكانى فى مصر يلتهم معدلات التنمية ويسبب أزمات عديدة داخل المجتمع المصرى، تنعكس على الحالة الاقتصادية والتعليم ومستوى الخدمات الصحية ونصيب الفرد فى المياه والناتج القومى للبلاد وفرص الحصول على العمل وخلاف ذلك من الأمور التى لا حصر لها.

وأضاف "والى"، أن الزيادة السكانية تشكل تهديدًا حقيقيًا على الجهود المبذولة من جانب الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، إضافةً إلى أنها تلتهم ثمار التنمية التى انطلقت عجلتها وعادت لمصر لمكانتها القوية في ثوبها الجديد منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وحمل على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة وبالفعل زرع فيها العواصم والمدن الجديدة والبنية التحتية العالمية بما فيها من طرق وكبارى وإسكان اجتماعى ومتميز على أحدث مستوى عالمي كل ذلك إلى جانب حالة الأمن والأمان التي تشهدها البلاد الآن.

وقال النائب علاء والى إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على ما تحقق في مجالات عديدة ولكن الزيادة السكانية في مصر ناقوس خطر ولا يحتمل السكوت عليه لأن هذه المشكلة تؤرق شعوب الدول النامية وتواجه المجتمعات في التقدم وتعوق التنمية فى كل المجالات، وتهدد أي دولة تحملها أعباء كثيرة على مواردها وتؤثر على فرص التعليم والصحة والتشغيل والخدمات والمجالات المختلفة بها.

وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بتكاتف جميع الجهات المعنية بهذا الأمر وتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات.
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