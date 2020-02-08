توزيع 20 ألف بوستر إرشادي على مدارس الغربية لإعلان طرق الوقاية من الفيروسات

قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بتوزيع 20 ألف بوستر للوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات والإنفلونزا، مهداة من جمعية رعاية الطلاب، لتوعية الطلاب والمعلمين والمشرفين داخل المدارس بالفيروسات، وكيفية الوقاية منها، والحد من انتشارها.





جاء ذلك بتكليف من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتنسيق بين الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمعية رعاية الطلاب.





وشددت هذه البوسترات على ضرورة المداومة على غسيل الأيدي بالماء الجاري والصابون، واستخدام المطهرات خاصة بعد السعال أو العطس، كذلك تجنب ملامسة العينين والأنف باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية.





كما تم التشديد على تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو بأدواتهم الشخصية، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند التعامل مع الحالات المعدية، وأخيرًا، المحافظة على العادات الصحية السليمة، والنشاط البدني، والمحافظة على أقساط النوم والراحة، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حالات العدوى أو المرض الشديد.