AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توزيع 20 ألف بوستر إرشادي على مدارس الغربية لإعلان طرق الوقاية من الفيروسات

السبت 08/فبراير/2020 - 12:22 م
البوستر الارشادي
البوستر الارشادي
Advertisements
ياسـمين بدوي
قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بتوزيع 20 ألف بوستر للوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات والإنفلونزا، مهداة من جمعية رعاية الطلاب، لتوعية الطلاب والمعلمين والمشرفين داخل المدارس بالفيروسات، وكيفية الوقاية منها، والحد من انتشارها.

جاء ذلك بتكليف من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتنسيق بين الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمعية رعاية الطلاب.

وشددت هذه البوسترات على ضرورة المداومة على غسيل الأيدي بالماء الجاري والصابون، واستخدام المطهرات خاصة بعد السعال أو العطس، كذلك تجنب ملامسة العينين والأنف باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية.

كما تم التشديد على تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو بأدواتهم الشخصية، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند التعامل مع الحالات المعدية، وأخيرًا، المحافظة على العادات الصحية السليمة، والنشاط البدني، والمحافظة على أقساط النوم والراحة، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حالات العدوى أو المرض الشديد.
توزيع 20 ألف بوستر إرشادي على مدارس الغربية لإعلان طرق الوقاية من الفيروسات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمريض المنوفية تنظم ندوة عن فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه

جامعة المنوفية تستعرض سبل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا

الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا

بعد إعلان حالة الطوارئ.. 6 نصائح تحميك من فيروس كورونا

انفوجراف.. الحكومة تعلن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس..الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا.. تعليق صفوت العالم على حكم حظر النقاب في جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

سبب زيارة محافظ البحر الأحمر المفاجئة لمستشفى الغردقة.. فيديو

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

الزمالك يعسكر للإسماعيلي اليوم وعينه على الترجى فى السوبر الإفريقى

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس..تعرف عليه

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

5 حيوانات وطيور أمر الشرع بقتلها في أي مكان .. تعرف على السبب

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد