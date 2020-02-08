لإنهاء تراخيص أرض.. القبض على مسئول أحد أحياء الجيزة لتقاضيه رشوة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتلقى مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين.





تلقت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المواطنين مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بقيام مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة بطلب مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقيعه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملك المبلغ كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها، على أن يتم الاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية أخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم المذكور حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحي، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتقاضيه للمبلغ المالي على سبيل الرشوة.



