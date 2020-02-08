تعليم الغربية يتابع مدارس طنطا ويوجه بالتوعية ضد الفيروسات

مع انطلاق أول أيام النصف الثاني من العام الدراسي 2019 / 2020، قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرسة طنطا الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحسن سير الدراسة داخل المدارس، حيث اطمأن على نظافة وانتظام الدراسة داخل المدرسة، وقام بتفقد الفصول، والمعمل والمكتبة، وحجرة الزائرة الصحية، وحجرات الأنشطة الصفية بالمدرسة.





ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالنظافة جيدًا في الفترتين، وتطهير دورات المياه، ونظافة الفصول، للوقاية من الفيروسات.





وأثناء المتابعة، حضر "حسن" نشاطا صحيًا للزائرة الصحية، للتوعية والوقاية من الفيروسات، وخاصة المستجد منها، وكيفية الحفاظ على الصحة العامة والشخصية للطلاب.





ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة والنظافة والنظام وحسن سير العملية التعليمية.