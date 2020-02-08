AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الغربية يتابع مدارس طنطا ويوجه بالتوعية ضد الفيروسات

السبت 08/فبراير/2020 - 12:57 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
Advertisements
قسم التعليم
مع انطلاق أول أيام النصف الثاني من العام الدراسي 2019 / 2020، قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرسة طنطا الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحسن سير الدراسة داخل المدارس، حيث اطمأن على نظافة وانتظام الدراسة داخل المدرسة، وقام بتفقد الفصول، والمعمل والمكتبة، وحجرة الزائرة الصحية، وحجرات الأنشطة الصفية بالمدرسة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالنظافة جيدًا في الفترتين، وتطهير دورات المياه،  ونظافة الفصول، للوقاية من الفيروسات. 

وأثناء المتابعة، حضر "حسن" نشاطا صحيًا للزائرة الصحية، للتوعية والوقاية من الفيروسات، وخاصة المستجد منها، وكيفية الحفاظ على الصحة العامة والشخصية للطلاب. 

ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة والنظافة والنظام وحسن سير العملية التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يكلف التعليم بالتحقيق فى واقعة إجبار طلاب مدرسة فرسيس على حمل الحجارة.. صور

حصاد التربية والتعليم في الغربية خلال 2019.. افتتاح 28 مدرسة جديدة على مستوى مراكز المحلة وبسيون وكفر الزيات

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية ويوزع التابلت على الطلاب.. صور

وكيل التعليم بالغربية يتابع سير الامتحانات بلجان طنطا

بإجراءات وقائية وحملات نظافة.. مدارس القاهرة تستعد للفصل الدراسي الثاني

الصحة: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إصابة الطلاب بأي أمراض معدية

ترشيحاتنا

عاد لينتقم.. ترامب يقيل سفيرا وضابطا بعد شهاداتهما ضده فى قضية العزل

احذروا من تقلب الجو.. 72 ساعة من الأتربة والأمطار والبرودة.. فيديو

الزمالك يعسكر للإسماعيلي اليوم وعينه على الترجى فى السوبر الإفريقى

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور