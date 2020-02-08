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تسبب بموجة أمطار غزيرة وفيضانات.. إعصار داميان يجتاح أستراليا.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 02:04 م
اعصار - أرشيفية
اعصار - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن ،  مقطع فيديو عن تفاصيل الإعصار داميان  الذى اجتاح استراليا وتسبب بموجة أمطار غزيرة وفيضانات . 

وتستعد أستراليا، التي عصفت بها حرائق الغابات، لمواجهة ظروف طقس خطيرة بما في ذلك أمطار غزيرة وفيضانات في الشرق وإعصار استوائي قوي في الغرب.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يضرب الإعصار الاستوائي "داميان" المنطقة الشمالية من غربي أستراليا عصر اليوم  السبت " في صورة عاصفة من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح مدمرة وزوابع تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة فضلًا عن أمطار غزيرة.

ويصنف الإعصار حاليًا كعاصفة من الفئة الثالثة لدى اقترابه من الساحل وتسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وقد حذر مكتب الطقس السكان في العديد من المدن الساحلية ودعاهم إلى الاستعداد لمواجهة رياح خطيرة فضلًا عن فيضانات في مناطق تعدينية داخلية.

وفي ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بشرقي أستراليا حيث تسببت حرائق غابات في حالة من الدمار منذ سبتمبر الماضي، أصدر مكتب الطقس تحذيرًا من رياح مدمرة وأمطار غزيرة ومد مرتفع بشكل غير معتاد فضلًا عن فيضانات محتملة.
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