طب عين شمس تحتفل بتخريج 37 طالبا ماليزيا

احتفلت كلية الطب بجامعة عين شمس بتخريج دفعة ٢٠١٨/٢٠١٩ من الطلاب الماليزيين الذين يدرسوا بالكلية فى إطار الاتفاقية الماليزية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور اشرف عمر القائم باعمال عميد كلية الطب، وذلك وبحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والملحق الثقافى لسفارة ماليزيا، واشراف دكتورة مرام محمود الاستاذ بقسم الطب الشريعى.





واعرب الدكتور أشرف عمر القائم باعمال عميد كلية الطب عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الماليزيين ، مؤكدا إن الكلية تحرص على تحقيق دمج الطلاب الوافدين من ماليزيا مع غيرهم من الطلاب.





وأضاف إنه لاول مرة استقبلت كلية الطب هذا العام ما يقرب من ٨٠٠ طالب وافد للدراسة بالفرقة الاولى، مؤكدا إن الطالب الوافد يعتبر خير سفير للكلية فى بلده حيث يظل من ٥ إلى ٦ سنوات فى مصر وعند عودته بلده ينقل مدى تميز طب عين شمس وحرصها على تخريج طيب قادر على ممارسة الطب بتميز ومنافسة أقرانه من كليات الطب العالمية.





واشار إلى إن الكلية شاركت بوفد ضمن وفد التعليم العالي لشرح البرنامج الجديد بماليزيا.





وأكدت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن كلية الطب اليوم تحتفل بتخريج ٣٧ طالب من الطلاب الماليزيين الذين يدرسوا بالكلية، متمنية للخريجين تحقيق النجاح في حياتهم المهنية.