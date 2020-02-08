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ثقافة

عرض سبع ورقات كوتشينة وجوازة من تحت الأرض في إقليم القاهرة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
في ثالث ليالي مهرجان نوادي  المسرح بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت فرقة الجيزة العرض المسرحي "سبع ورقات كوتشينة" إخراج أسماء البلتاجي، تأليف عبده الحسيني، ديكور خلود أبو العينين، إعداد موسيقي نور محمد، إضاءة أحمد الغزلاني، أبطال العرض أسماء البلتاجي، جواهر عمرو، منة حسان، موضوع العرض حول ثلاثة قضايا، الأولى ختان الإناث ومعاناة من يتعرضن للختان، الثانية وهي العنوسة،  والثالثة وهي بنات الشوارع.

كما قدمت فرقة الدقي العرض المسرحي "جوازة من تحت الأرض" تأليف وإخراج وإعداد موسيقي أحمد زهران، بطولة شريف زهران، بوستينا، ماجد غريب، محمد نصر، شاهيناز، ديكور ياسمين أبوالمجد، تحكي عن ليلة زفاف تنتهي بأن يري الزوج عروسه بهيئة قرد، فيلجأ للدجالين وغيرهم، ليكتشف بنهاية الأمر أن الفاعل هي أخت العروس والتي يحركها الحقد.
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