عرض سبع ورقات كوتشينة وجوازة من تحت الأرض في إقليم القاهرة

في ثالث ليالي مهرجان نوادي المسرح بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت فرقة الجيزة العرض المسرحي "سبع ورقات كوتشينة" إخراج أسماء البلتاجي، تأليف عبده الحسيني، ديكور خلود أبو العينين، إعداد موسيقي نور محمد، إضاءة أحمد الغزلاني، أبطال العرض أسماء البلتاجي، جواهر عمرو، منة حسان، موضوع العرض حول ثلاثة قضايا، الأولى ختان الإناث ومعاناة من يتعرضن للختان، الثانية وهي العنوسة، والثالثة وهي بنات الشوارع.



