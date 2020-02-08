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توك شو

يمتلك ذاكرة سماعية.. تعرف على مراحل تكون الجنين.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 04:59 م
أحساس الجنين بأمه
أحساس الجنين بأمه
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قسم التوك شو

 قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس: إن جميع الدراسات أثبتت أن الجنين بداخل الرحم يفهم كل ما يحدث من حوله ، لافتا إلى أن حركات الجنين داخل رحم الأم أثبتت انها ليست عشوائية بل تعتمد على الأحاسيس.

 

أضاف إيهاب عيد خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن الجنين لديه ذاكرة سماعية وهو برحم الأم يتذكرها عند حياته ، مشيرا الي أن الجنين ليس لديه ذاكرة سماعية فقط بل ايضا ذاكرة تذوقية .

 

أكد أستاذ الطب السلوكي ، أن في بداية فترة الحمل التي تستغرق الثلاث أشهر تعد من أهم المراحل لأنه يبدء في مرحلة النمو ، مضيفا أن وزن الطفل الطبيعي عند الولادة لا يقل عن 3 كيلو .

 

أشار إيهاب عيد ، أن الطفل  الرضيع يستطيع أن يميز رائحة الأم ، مؤكدا أن توفير البيئة المناسبة للطفل بين الأسرة تعمل علي سلامته النفسية والعضوية.

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