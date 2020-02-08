يمتلك ذاكرة سماعية.. تعرف على مراحل تكون الجنين.. فيديو

أضاف إيهاب عيد
خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم
سي " ، أن الجنين لديه ذاكرة سماعية وهو برحم الأم يتذكرها عند حياته ، مشيرا
الي أن الجنين ليس لديه ذاكرة سماعية فقط بل ايضا ذاكرة تذوقية .
أكد أستاذ الطب
السلوكي ، أن في بداية فترة الحمل التي تستغرق الثلاث أشهر تعد من أهم المراحل
لأنه يبدء في مرحلة النمو ، مضيفا أن وزن الطفل الطبيعي عند الولادة لا يقل عن 3
كيلو .
أشار إيهاب عيد ،
أن الطفل الرضيع يستطيع أن يميز رائحة الأم
، مؤكدا أن توفير البيئة المناسبة للطفل بين الأسرة تعمل علي سلامته النفسية
والعضوية.