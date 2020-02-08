شاهد.. فيفي عبده بـ الملاية اللف

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا لإطلالتها الجديدة، التى أثارت إعجاب متابعيها.





وظهرت الفنانة فيفي عبده، مرتدية ملاية لف، وجلباب أسود، داخل منزلها وعلقت قائلة "يا مساء الفل من مصر ام الدنيا بيقولوا البلدى يوكل ايه رايكم في الملاية اللف بحبكم اوى❤❤❤❤❤".

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.