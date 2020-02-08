الرئاسة الفلسطينية لـ نتنياهو: خريطة فلسطين على حدود 67 ولن نتعامل مع غيرها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بدأت فى رسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة ترامب للسلام.





وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".





وشدد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها.





كان نتنياهو قال "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترمب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية".



