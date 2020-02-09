مجلس الأعمال المصري الصيني: فيروس كورونا سيؤثر على الاقتصاد العالمي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني ، إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي على المنتجات التي نستوردها من الصين أمر حتمي، وإمكانية تفاديه صعبة جدا.









وأضاف مصطفي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى، أن الصين بالنسبة للعالم شريك مهم جدا لأنه يوجد بها 1.5 مليار شخص كما أنها ثاني اقتصاد على مستوى العالم.









وأوضح مصطفى إبراهيم ، أن الصين الآن تحت الحصار ويجب علينا التفكير فيما سيصيبنا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، لأن هذا يتوقف عليه العديد من المشاكل لأننا نستورد منهم بقيمة 12.5 مليار في السنة.









وتابع أن هناك ارتفاعا في أسعار السلع التي نستوردها من الصين، كما أننا نخشى توقف العديد من المصانع التي تعمل على المواد الخام التي تأتي من الصين.





واستطرد مصطفى إبراهيم ، إن البدائل للمنتج الصيني المطروحة مرتفعة السعر ولا تلائم السوق المصري.



