شرط انضمام حجازي .. شوقي غريب: محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب في الأولمبياد

علق شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي على تصريحات يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن عدم طلب المنتخب الأولمبي ضم محمد صلاح، إلى صفوفه في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل معه حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".





وتابع: "قدمنا الرغبة في ضم محمد صلاح وننتظر قراره، ووجود محمد صلاح مع الأولمبي سيساعد على حصد ميدالية في الأولمبياد، حيث إننا لن نسافر للتمثيل المشرف فقط.





وأضاف: "لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر".



