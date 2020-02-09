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رياضة

شرط انضمام حجازي .. شوقي غريب: محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب في الأولمبياد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:48 ص
محمد صلاح - احمد
محمد صلاح - احمد حجازي
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ريهام بكير
علق شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي على تصريحات يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي،  بشأن عدم طلب المنتخب الأولمبي ضم محمد صلاح، إلى صفوفه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل معه حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".

وتابع: "قدمنا الرغبة في ضم محمد صلاح وننتظر قراره، ووجود محمد صلاح مع الأولمبي سيساعد على حصد ميدالية في الأولمبياد، حيث إننا لن نسافر للتمثيل المشرف فقط.

وأضاف: "لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر".

وعن فكرة ضم أحمد حجازي ، المحترف في صفوف ويست بروميتش الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الأولمبي ، أنه سيكون بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول

وأوضح: "لو حسام البدري لم يختار اسم لاعب في قائمة المنتخب الأول لن أضمه في المنتخب الأولمبي".

وعن عدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فريقهم قال : حزين لعدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم في الدوري، لأن ذلك سيصعب مهمتي في الأولمبياد".

وأتم: "ليس لي الحق للمطالبة بمشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم، وصراع أندية الدوري المصري سيصعب من مهمتي في طوكيو، ونصحت صلاح محسن وعمار حمدي بالخروج من الأهلي للمشاركة مع فرقهم".
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