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أخبار العالم

الصين تطلق اسما مؤقتا على فيروس كورونا الجديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أطلقت السلطات الصينية اسما مؤقتا لفيروس كورونا الجديد، الذي ما يزال العلماء لا يعرفون عنه الكثير.

وبحسب "روسيا اليوم"، أطلقت السلطات الصينية اسم "NCP"، بعدما اقترحت منظمة الصحة العالمية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس كورونا، المرض الحاد الذي يصيب الجهاز التنفسي، اسم 2019-nCoV.

وتشير الأرقام في الاسم إلى العام الذي ظهر فيه الفيروس، والحروف إلى "فيروس كورونا جديد".

وأوضحت القناة أن اقتراح التسمية جاء لسبب، وهو ألا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية ترتبط بمكان انتشار المرض، مثل "فيروس ووهان".

وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق من قبل التصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.
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