تضامن الغربية تنقذ عجوزا مشردا وتنقله لدار رعاية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم، الأحد، تحرك أعضاء فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن مشرد بلا مأوى من برد الشارع إلى دار رعاية اجتماعية.





جاء ذلك في في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الحالات الأكثر احتياجا.





وتراس الفريق الدكتور خالد أبو المجد، وذلك بعد ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مسن بمنتصف الجزيرة أمام محطة البنزين بمنطقة محطة السكة الحديدية بطنطا يدعى "أ. ع"، وهو من مواليد محافظة الدقهلية فى العقد السابع من العمر.



