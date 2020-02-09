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رياضة

مانشستر سيتي يستضيف وست هام في الدوري الإنجليزي.. اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:53 ص
مانشستر سيتي ضد وست
مانشستر سيتي ضد وست هام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة..

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق يوسف سيف.

ترتيب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي..

يحتل السيتزن وصافة البريميرليج برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي أمام وست هام، لاستعادة نغمة انتصاراته، بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الماضية بالبريميرليج.

ويفتقد السيتي لجهود نجمه الأول، اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

في المقابل يتطلع وست هام يونايتد الذي يواجه خطر الهبوط، لتحقيق مفاجآة بالفوز على مانشستر سيتي، والحفاظ على آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي اليوم أيضًا، شيفيلد يونايتد مع نظيره بورنموث، حيث سيستضيفه في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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