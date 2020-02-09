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فن

شاهد.. حماقي يغني مابلاش بكلمات جديدة لجذب طفل في برنامج ذا فويس

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:12 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
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مريم عزت
نشر الفنان محمد  حماقى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديدا له من آخر حلقات مرحلة الصوت وبس من برنامج ذا فويس كيدز، يغنى فيه أغنية مابلاش بكلمات جديدة، لكي يجذب بها أحد الأطفال المشاركين للانضمام إلى فريقه. 

وعلق الفنان حماقى على الفيديو قائلا: «كلمات جديدة لأغنية ما بلاش، واستراتيچية جديدة للفوز بمواهب». 

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

يا حبيبي يا حماقي يا له من صوت 🤗🤗
صوتك وإحساسك 🔥😍😍😍😍
احلى حماقي❤️😍
وحقق ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وحتى كتابة هذه السطور وذلك منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.

وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد محدد، فى جميع الأماكن فى مصر.



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