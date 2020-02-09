AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ندى موسى وهشام سليم من كواليس هجمة مرتدة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة ندى موسى صورة تجمعها بالفنان الكبير هشام سليم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ندى موسي وهي تحتضن هشام سليم، معلقة: "هجمه مرتده .. رمضان ٢٠٢٠". 

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.

يشار أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى مسلسل "شبر مية"وهو من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش" الجزء الثالث، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة حياة الشهيد المنسي.. بدء التصوير الخارجي لمشاهد مسلسل الإختيار

سنغزو العالم.. أمير كرارة يعلن البدء في تصوير مسلسله الرمضاني الاختيار

أشرف مصيلحي: أواصل تصوير الاختيار مع أمير كرارة .. فيديو

بعد أشهر من وفاة أم أولاده| حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بـ النقاب.. شاهد

سنة فرفوشة.. هايدى كرم تحتفل بالعام الجديد على طريقتها

ترشيحاتنا

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام

بعد كشف فضائحه .. خامنئي ينتقم من 14 ناشطة إيرانية .. تفاصيل

أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة.. رددها لتحصن نفسك من وساوس الشياطين وأعين الإنس والجن

AdvertisementS

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور