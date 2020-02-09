شاهد.. ندى موسى وهشام سليم من كواليس هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.





يشار أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى مسلسل "شبر مية"وهو من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.





ويذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش" الجزء الثالث، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.