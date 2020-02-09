AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

7 ميداليات .. سيدات مصر يتألقن ببطولة إفريقيا للمصارعة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلوانى
اختتمت اليوم منافسات المصارعة النسائية بالبطولة الإفريقية للمصارعة والمقامة حاليا في الجزائر وحصل المنتخب المصري للمصارعة النسائية على سبع ميداليات بواقع ذهبية و ٣ فضيات و٣ برونزيات ليحقق المنتخب ١٦٤ نقطة.

وتوجت بالميدالية الذهبية سمر حمزة في وزن 76 كجم وأحرز الميداليات الفضية كلا من: ندى مدني 50 كجم، و إيمان عصام في وزن 57 كجم، وفاطمة رمضان في وزن 59 كجم .

وفاز بالميداليات البرونزية كل من: خلود علام في وزن 53 كجم، و فاتن رمضان في وزن 55 كجم، و إيمان هاني في وزن 72 كجم ، كما حقق المركز الرابع كلا من: دينا محمد 65 كجم، و مني رضا 68 كجم، وجاءت في المركز الخامس اللاعبة أمينة كمال 62 كجم.

ويقود الفريق فنيا المدربين المرافقين للمنتخب المصري للمصارعة الرومانية الكابتن محمد طلبة والكابتن ممدوح فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٢٧ ميدالية تحصدها جامعة حلوان ببطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية

جامعة حلوان تحصد ٢٧ ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

ترشيحاتنا

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

الحكومة توضح حقيقة قصر الدعم التمويني على مولودين اثنين فقط

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

فيديوجراف.. نجمة ذا فويس بتول بني تخلع الحجاب

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

نيويورك تايمز: مخالفات مالية كبيرة تحاصر الكاف.. والفيفا يتوعد

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

الزمالك يسعى لفك عقدة الـ 14 عاما أمام الإسماعيلي بـ الدوري

موعد مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 والقنوات الناقلة

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

طارق سليمان عن رحيل إكرامي: الأهلي لايحتاج حراس جدد ونجلي ومصطفى شوبير كفاية

هاني حتحوت: أحمد شديد قناوي انفرد برقم خاص في الدوري المصري الممتاز.. فيديو

رسميا .. غياب نجم صن داونز عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

في عهد إبراهيموفيتش الجديد .. ميلان يتحدى إنتر بـ ديربي الغضب الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور