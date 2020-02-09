7 ميداليات .. سيدات مصر يتألقن ببطولة إفريقيا للمصارعة

اختتمت اليوم منافسات المصارعة النسائية بالبطولة الإفريقية للمصارعة والمقامة حاليا في الجزائر و حصل المنتخب المصري للمصارعة النسائية على سبع ميداليات بواقع ذهبية و ٣ فضيات و٣ برونزيات ليحقق المنتخب ١٦٤ نقطة.





وتوجت بالميدالية الذهبية سمر حمزة في وزن 76 كجم وأحرز الميداليات الفضية كلا من: ندى مدني 50 كجم، و إيمان عصام في وزن 57 كجم، وفاطمة رمضان في وزن 59 كجم .





وفاز بالميداليات البرونزية كل من: خلود علام في وزن 53 كجم، و فاتن رمضان في وزن 55 كجم، و إيمان هاني في وزن 72 كجم ، كما حقق المركز الرابع كلا من: دينا محمد 65 كجم، و مني رضا 68 كجم، وجاءت في المركز الخامس اللاعبة أمينة كمال 62 كجم.





ويقود الفريق فنيا المدربين المرافقين للمنتخب المصري للمصارعة الرومانية الكابتن محمد طلبة والكابتن ممدوح فرج.