شاكر: تخفيض كهرباء المصانع ١٠ قروش للكيلو وات يكلف ما بين ٦ و١٠ مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا ١٠ قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء ما بين ٦ و١٠ مليارات جنيه، مما يدفع الوزارة إلى التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اليوم، الأحد، التي تناقش تكلفة الكهرباء الصناعة.





وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة : "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، فالاستهلاك المنزلي في العالم ٢٠% والصناعى 50%"، مشيرا إلى أنه كلما زاد استهلاك الصناعة كلما سيقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل.

وأضاف وزير الكهرباء أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل (نقل الكهرباء من خطوط ومحولات) لـ٥٠٠ كيلو وات خلال ٤ سنوات بتكلفة ٥٣ مليار جنيه.





وأوضح أن تلك الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين.





وأشار وزير الكهرباء إلى أنه بالنسبة للعام المالي الحالي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠) عدد المشتركين بالشريحة (صفر) لـ 50 كيلو وات 3 ملايين بنسبة 11.3%، ومن 51 لـ 100 كيلو وات 3.9 مليون بنسبة 11.3%، لافتا إلى أنه بالنسبة للفئات الآتية لا تتمتع بميزات الفئتين الأوليتين من 101 لـ 200 كيلو وات بواقع 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% ومن 201 لـ 350 كيلو وات 6.8 مليون بنسبة 25%.



