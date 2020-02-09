AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى: السنوات الأخيرة شهدت جهودا مستمرة للنهوض باتحادنا الأفريقي.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:55 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مضاعفة عوائد الاستثمار فى تنمية أفريقيا متوقفة على تمكين ودعم المرأة والشباب بأفريقيا وتسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، انطلاقًا من أنهم العامل الديموغرافى الأهم والأكبر بقارتنا، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن ثم الإشراك الفعال للمرأة وشباب أفريقيا فى جهود التنمية وإحلال السلام ضرورة قصوى ترتقى بالواقع الأفريقي وتضمن له مستقبلا أفضل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء الاتحاد الأفريقي ورؤساء الحكومات: "شهد هذا العام تحركات قارية متميزة على هذا الصعيد، من أبرزها إطلاق مبادرة تأهيل مليون شاب بحلول 2021 لتوظيف الشباب الأفريقي".

وتابع: "شهدت السنوات الأخيرة جهودًا مستمرة للنهوض باتحادنا الأفريقي من خلال الإصلاح والطموح المالى والإدارى والمؤسسي، وتحقيق الأهداف المنشودة وترشيد استخدام الموارد المالية".

وأوضح: "اتخذ اتحادنا خلال العام الماضى خطوات مهمة على صعيد مسار الإصلاح وترجمة مقرراته بنتائج ملموسة، شملت إجراء إصلاح منظومة التوظيف بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وإحكام الرقابة المالية والإدارية وتفعيل صندوق السلام باعتباره آلية أفريقية، وستستمر جهودنا فى هذا الملف الحيوي".

وأكد أن القمة ستنظر اليوم فى المقترح النهائى للهيكل التنظيمى الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في قمة إسكات البنادق.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه قضايا الاستقرار والتكامل التجاري والتنمية بإفريقيا

البنك المركزي: فترة تولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي شهدت تكثيفا للتعاون المصرفي مع إفريقيا

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا

السيسي يشارك في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا.. ويؤكد: التزام الدول الأعضاء بإتمام عمليات المراجعة دليل صدق الجهود لتعميق الإصلاح الشامل في القارة السمراء

إسكات البنادق.. هل ينجز الاتحاد الإفريقي حلم القارة الأكبر خلال 2020؟

نشيد الاتحاد.. انطلاق أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.. فيديو

ترشيحاتنا

النيابة تعاين مكان العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بحدائق الأهرام

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

موعد مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 والقنوات الناقلة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

AdvertisementS

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

بدلة رياضية فوسفوري.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها