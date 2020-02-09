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شاهد.. الرئيس السيسي يكشف كواليس ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأفريقية المغلقة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:20 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ما تمت مناقشته في الجلسة المغلقة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن مصر مستعدة لاستضافة تلك القمة الأفريقية. 

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بقمة رؤساء الاتحاد الأفريقي ورؤساء الحكومات، إن مصر تؤمن بهذا المقترح لتحقيق الأمن والسلم في أفريقيا، مطالبا بأن يكون هناك تشاور مستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية، والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي.

جاء ذلك فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.

وألقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

وأجرت مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.
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