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حوادث

مذبحة حدائق الأهرام.. مناقشة الطفل الناجي وفحص كاميرات المراقبة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:57 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
بدأت مباحث الجيزة في فحص عدد من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح العثور على 3 جثث من أسرة واحدة داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام.


ويناقش فريق البحث الطفل الناجي من الأسرة، والذي اكتشف الجريمة، كما تستجوب عددا من الجيران وشهود العيان الذين سمعوا استغاثات الطفل واكتشفوا جثث المجني عليهم.

وشكل اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام فريق بحث عالى المستوى، لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على دوافعها، حيث بدأ فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في فحص خلافات الأسرة العائلية بالإضافة إلى علاقات الزوج في عمله ومدى وجود خلافات له مع آخرين من عدمه خاصة أنه يعمل مقاولا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية حول العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام، وأن الزوجة مخنوقة والأب والابنة مصابين بكسور وتهشم بالجمجمة.

وشرحت التحريات بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة ،أن الزوجة تبلغ من العمر 34 عاما عثر عليها في "بلكونة" الشقة مخنوقة بـ "كوفية" الزوج.

كما تبين من الفحص برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن زوجها مقاول 45 سنة وابنتهما 9 أشهر عثر على جثتيهما بمنور العقار متوفيين إثر كسر بقاع الجمجمة، والقتلى هم "أشرف ص" 45 سنة مقاول، وزوجته "إيمان م" 35 سنة ربة منزل، وطفلتهما "نجوى" 9 أشهر.

وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهمين.

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