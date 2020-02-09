النائب علاء عابد: الصف أسوأ مركز يتمتع بخدمات على مستوى الجمهورية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مركز الصف مهمل منذ أكثر من 30 سنة رغم أن المراكز المجاورة للمركز الصف تتمتع بكافة الخدمات من صرف صحى ورصف للطرق وغيرها من الخدمات الصحية، مؤكدا أن مركز الصف منذ عشرات السنين لا يوجد به صرف صحى، مؤكدا أن مركز الصف أسوأ مركز خدمى على مستوى الجمهورية.





وأشار عابد إلى أن الدستور كفل فى مادته 78 ، تنص فى فقرتها الأولى على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية".





جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد رئيس اللجنة حول إستغاثة أهالى نزلة عليان بالصف من سوء طريق "الجبانة" وشارك فى الاجتماع محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة ، وخيرى مرسي رئيس مدينة الصف، وهالة عبد الرءؤف ممثل وزارة التخطيط وخالد رمضان مدير مكتب وزير الإسكان.





وأوضح عابد أن مركز الصف يوجد به 17 ألف فدان أضيرت بسبب مصرف كوم إمبو الذى أتلف الزرعات هناك مما إضر المواطنين للزراعة بالجبل مما أدى لتسريب المياة على المنازل، مؤكدا أن الصف لا يوجد بها صرف صحى أو زراعى ولا شبكة طرق رغم إدراج مشروع الرصف الطرق فى خطة الحكومة سنة 1978 والى الآن 2020 لم يتم تنفيذه، قائلا: حق أهالينا معلق فى رقابنا ، مؤكدا أن الأهالى لا تستطيع السير على طريق نزلة عليان ولا حتى يدفنوا موتاهم، مؤكدا أن طريق الصف الداخلى به 150 مطب صناعى ويحتاج لازدواج الطريق.





وقال علاء عابد إن هناك أحياء بمحافظة الجيزة ومنها الدقى والعجوزة والمهندسين يتم رصف الطرق الداخلية والشوارع بها سنويا، مؤكدا أننا جميعا نحصل على رواتبنا من دافعى الضرائب والأهالى فى الصف يأست، ولا بد من وجود حل سريع لمشاكل مركز الصف من صرف صحي ورصف طرق ومياه شرب.





ومن جانبه قال محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة، إن نزلة عليان بالصف مظلومة فى الخدمات والمرافق وينقصها الكثير، من المرافق ولا يألو جهدا لإستكمال تلك الخدمات من جانب محافظة الجيزة، وتم تحديد مبلغ 10 ملايين جنيه فى خطة المحافظة "2019/2020 للانتهاء من الخدمات والمرافق بمركز الصف وسيتم الرصف بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمركز ونتابع يوميا مع شركة المياة والصرف الصحى وسيتم الإنتهاء من المشروع الصرف الصحى فى مارس القادم.





ومن جانبه قال خيرى مرسي رئيس مدينة الصف، إن الصف شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي بفضل جهود النواب وعلى رأسهم النائب علاء عابد الذي يواصل العمل داخل المركز لخدمة المواطنين، مؤكدا أن هناك عددا من الطرق تم فعلا رصفها بالصف وهى عرب العبايدة، والشيخ صالح، وشارع الجيش ، وشارع الكرنك، والسبيل ، والواي ، والشبوبك ، ويوسف السباعي، وأيضا تم توصيل الغاز الطبيعي للمركز.





وأكد أن مشروع الصرف الصحى سيتم الإنتهاء منه في أبريل القادم وسيتم توصيل الخدمات والتوصيلات للمنازل خلال 6 شهور مما يعنى الإنتهاء فى أكتوبر القادم من أعمال الصرف وبعدها سيتم رصف جميع الطرق ومنها طريق "جبانه نزلة عليان" .