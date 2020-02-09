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اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:12 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1941 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 16281 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5265 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل مستوى 1281 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.
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