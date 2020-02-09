تعليم الدقهلية: انتظام الدراسة في 3500 مدرسة بنطاق المحافظة

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، أن مدارس المحافظة البالغ عددها ٣٥٠١ مدرسة استقبلت مليونا و٤٢٠٧٣٠ طالبا وطالبة فى بداية الفصل الدراسى الثانى.









وتفقد على عبد الرؤوف، اليوم عددا من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية وشهد طابور الصباح بمدرسة الفردوس للتعليم الأساسى بنات واستمع لكلمة الإذاعة المدرسية والتى دارت عن أهمية النظافة الشخصية والارشادات الصحية وتوعية الطلاب وبدء جولته فى الفصول لمتابعة سير الدراسة واستقرارها فى اول ايام الدراسة.







وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من أمراض الشتاء وفيروس كورونا ووضع الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض فى اماكن ظاهرة وضرورة تطهير الحمامات وفصول المدرسة باستخدام المطهرات .





وأكد ضرورة تهوية الفصول الدراسية وضرورة تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني للطلبة، كما تفقد مدرسة سندوب الثانوية للتأكد من استقرار العملية التعليمية بها وأثناء الزيارة .





كما أكد على ضرورة الانتهاء من تسليم التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية وضرورة تطهير الفصول والحمامات.