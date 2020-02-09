الاتحاد الآسيوي: الهلال السعودي رفع مستوى المنافسة في دوري الأبطال

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن تتويج فريق الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة، رفع مستوى المنافسة لدي بقية الأندية داخل قارة آسيا.





وتوج الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أوراوا رد دايموندز الياباني، في النهائي بنتيجة 3-0 مجموع اللقائين.





وأضاف، سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "فوز الهلال بلقب البطولة العام الماضي رفع مستوى المنافسة لبقية الأندية في قارة آسيا، وفي ذات الوقت شهدنا أرقام قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم الآسيوية والعالمية".





واختتم حديثه قائلًا: "باتت بطولة دوري أبطال آسيا تحظى بمكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نتطلع لمتابعة نسخة رائعة للجماهير وكافة أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة".





ويعود نادي الهلال السعودي للدفاع عن لقبه، غدًا الإثنين، مع انطلاق منافسات دور المجموعات، ضد خودرو الإيراني، على ستاد نادي الوصل في دبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.





ويلتقي في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، يوم الإثنين أيضًا، باختاكور الأوزبكي مع ضيفه شباب الأهلي دبي، على ستاد باختاكور في طشقند.





وتحمل نسخة هذا العام حافزًا إضافيًا من خلال حصول الفريقين المتأهلين إلى النهائي على بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، إلى جانب حصول البطل على بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.