هاني شنودة يستعيد ذكرياته مع منير ودياب في حفل أول مرة

يحيى الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلا تحت عنوان "أول مرة" يوم ٢٨ فبراير الجاري بمسرح إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.





ويقدم شنودة خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية مع فرقة المصريين، وكذلك كبار النجوم الذين تعاون معهم واكتشفهم على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من نصف قرن.





وكشف شنودة عن تقديمه لمجموعة من الأغنيات تحت مسمى أول مرة، حيث سيعزف أول أغنية سجلها لمحمد منير في ستوديوهات الصوت، وكذلك أول أغنية سجلها لعمرو دياب، خاصة أن شنودة هو مكتشف الملك والهضبة ومن قدمهما للساحة الفنية.



