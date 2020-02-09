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فن

هاني شنودة يستعيد ذكرياته مع منير ودياب في حفل أول مرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:50 م
هاني شنودة
هاني شنودة
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نبيل العدوى
يحيى الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلا تحت عنوان "أول مرة" يوم ٢٨ فبراير الجاري بمسرح إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

ويقدم شنودة خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية مع فرقة المصريين، وكذلك كبار النجوم الذين تعاون معهم واكتشفهم على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من نصف قرن. 

وكشف شنودة عن تقديمه لمجموعة من الأغنيات تحت مسمى أول مرة، حيث سيعزف أول أغنية سجلها لمحمد منير في ستوديوهات الصوت، وكذلك أول أغنية سجلها لعمرو دياب، خاصة أن شنودة هو مكتشف الملك والهضبة ومن قدمهما للساحة الفنية.  

كما سيعيد تقديم الأعمال التي تعاون فيها مع نجاة الصغيرة ومحمد الحلو، وكذلك أشهر أغنيات فرقة المصريين، بالإضافة إلى مجموعة المقطوعات الموسيقية المعروفة باسم لونجا والتي قدمها خلال مشواره. 
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