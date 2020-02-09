إبراهيموفيتش يقود كتيبة ميلان لمواجهة إنتر في ديربي الغضب





وشهدت قائمة الروسونيري لمواجهة النيراتزوري، تواجد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق.





ويعول ميلان على إبراهيموفيتش، حيث يستعد إبرا للظهور مجددًا في ديربي الغضب، حيث أنه خاض أخر ديربي في مايو 2012، عندما كان لاعبًا في صفوف ميلان وخسر فريقه وقتها أمام إنتر 4-2.

وعاد إبرا مجددًا للروسونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر، ومنذ عودته حقق ميلان نتائج مميزة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، ولم يتلقى أي هزيمة.

وكان إنتر قد حسم ديربي الدور الأول من الموسم الحالي، بفوزه على ميلان 2-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الرابع من الكالتشيو.

ويحتل إنتر وصافة الكالتشيو برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن منافسه يوفنتوس المتصدر (54)، والذي خاض جولته ليلة أمس، وخسر 2-1 أمام هيلاس فيرونا، بينما يتواجد ميلان في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وجاءت قائمة ميلان لمواجهة إنتر كالتالي..

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، قائمة فريقه لمواجهة إنتر، في ديربي الغضب، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".