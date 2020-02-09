رئيس وزراء فلسطين يطالب أعضاء الاتحاد لإفريقى بمواصلة الاهتمام بقضاياه.. فيديو

قال الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، إن علاقة فلسطين وإفريقيا جزء مهم وبناء فى مسيرة شعوبنا للسعى لبناء عالم أفضل.

وأكد محمد أشتية، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن فلسطين تناشد جميع الأعضاء باستمرار الاهتمام الإفريقى بقضاياها وتسعى لاستمرار العلاقات البناءة على الساحات الدولية أيضا.

وأوضح رئيس وزراء دولة فلسطين ، أن انعقاد القمة الإفريقية هذا العام تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا شعار يتعدى أيضا خطوط إفريقيا لمناطق أخرى فى العالم.

وشارك الرئيس السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي تعقد حاليًا في أديس أبابا، في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين.





وألقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الإفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.





ومن المقرر أن تجرى اليوم مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر إلى جنوب إفريقيا.