AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 8.5 طن سكر وزيت ومكرونة قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:46 م
سكر وزيت ومكرونة
سكر وزيت ومكرونة
Advertisements
إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن الحملات التموينية المفاجئة بجميع مراكز وقرى المحافظة وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين ورؤساء المراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع الخارجين عن القانون للحفاظ علي الدعم المقدم للمواطنين وضبط الأسواق.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم ضبط 4 أطنان سكر و4 طن أرز، 150 كرتونة زيت ونصف طن مكرونة قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة تموينية مفاجئة على منافذ صرف السلع التموينية بقرية درنكة ومركز أبنوب بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري ورئاسة مركزي أسيوط وأبنوب.

مضيفًا أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين خاصة بالمخابز لافتًا إلى تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمواصلة شن الحملات المفاجئة على مدار اليوم سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية واتخاذ جميع الإجراءت القانونية لردع كل من يتلاعب بقوت وحقوق المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 1295 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

ضبط 5820 زجاجة عصير مجهول المصدر في أسيوط

حصاد يوم واحد.. تحرير 1726 مخالفة تموينية في أسيوط

ترشيحاتنا

وزيرها أثار ارتباكا بالإمارة.. الفلبين تعتذر رسميا لـ دبي والحكومة تكشف عن الحقيقة الكاملة

الدولار يواصل تراجعه.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

غليان فى الاتحاد السكندري.. عقوبات قوية على اللاعبين بعد السقوط أمام أسوان

تقارير: الزمالك مهتم بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولي

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها

AdvertisementS

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور