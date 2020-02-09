ضبط 8.5 طن سكر وزيت ومكرونة قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن الحملات التموينية المفاجئة بجميع مراكز وقرى المحافظة وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين ورؤساء المراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع الخارجين عن القانون للحفاظ علي الدعم المقدم للمواطنين وضبط الأسواق.





وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم ضبط 4 أطنان سكر و4 طن أرز، 150 كرتونة زيت ونصف طن مكرونة قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملة تموينية مفاجئة على منافذ صرف السلع التموينية بقرية درنكة ومركز أبنوب بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري ورئاسة مركزي أسيوط وأبنوب.



