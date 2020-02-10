الإخصاء الجراحي للمغتصبين في المغرب.. أبرز الدول المطبقة للقانون.. وهل يمكن تنفيذه في مصر؟

دفع تكرار حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة بدولة المغرب، الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.





عبرة للمجرمين





وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.





مقدونيا





ولم تكن المغرب الدولة الاولي، فقد سبقها عدة دول، أبرزها مقدونيا، فخلال فبراير 2014، أقر البرلمان المقدوني تعديلًا في القانون الخاص بعقوبة المتحرشين جنسيًّا والمعتدين على الأطفال؛ إذ نص التعديل في أحد بنوده على معاقبة كل من يثبت ممارسته التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعقوبة الإخصاء الكيميائي.





إخصاء كيميائي





وطبقًا للقانون الجديد، تقوم الجهات المنوط بها تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاستغلال والتحرش الجنسي للأطفال، بحقنهم بمادة كيميائية، تقوم بتثبيط عمل هرمون التيستيرون؛ مما يعطل الوظيفة الجنسية لديهم، وتتم العملية بحضور خبراء في مجال الحقن الكيميائي، كما ينص القانون على التخفيف من عقوبة الحبس بعد عملية الإخصاء.





التشيك





تعتبر جمهورية التشيك الدولة الأوروبية الأكثر حزمًا وقسوة ضد المتحرشين جنسيًّا؛ إذ أنها هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ما زالت تستخدم الإخصاء الجنسي؛ الجراحي أو الكيميائي، عقوبةً للتحرشالجنسي في البلاد، علي الرغم من أن المجلس الأوروبي، وهيئة حقوق الإنسان بالمجلس التي تُدعى الهيئة العليا لحقوق الإنسان، رفضوا هذه العقوبة بشدة، مؤكدين أنها عقوبة جائرة، ومُشوَّهة ومهينة، مطالبين الجمهورية التشيكية بإلغائها على الفور، وعلى مدار العقد الماضي، تعرَّض حوالي 94 سجينًا على الأقل للإخصاء الجراحي أو الكيميائي، نتيجة الجرائم الجنسية المتعلقة بالتحرش الجنسي في التشيك.





إندونيسيا





أما دولة أندونسيا، فقد أقر أكتوبر2015، المدعي العام الإندونيسي إن رئيس البلاد وقَّع مرسومًا يجيز اللجوء إلى عمليات إخصاء كيماوية لمعاقبة من يعتدون جنسيًّا ويتحرشون بالأطفال، وذلك عقب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد أطفال هزّت البلاد، موضحا "نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالأطفال. هذه الظاهرة وصلت إلى مستويات غير عادية، اتفق على تطبيق عقوبة إضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذا الأمر".علي أن يتم تطبيق الاخصاء الكيمائي، حيث الحقن بالهرمونات الانثوية.





روسيا





وفى روسيا أقر مجلس الدوما، مشروع قانون ينص على من يدان باغتصاب قاصر، يتم "خصيه" كيميائيًا، وقالت وسائل إعلام روسية إن القانون الذي أقره الدوما،بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، على إتخاذ تدابير طبية، ضد "مجرمي الاغتصاب"، وخصوصًا ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.





موقف تركيا





كما أقرت تركيا عقوبة خصي المغتصب، بعد مقتل الطالبة الجامعية "أوزجاجان أصلان" على يد سائق بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها ثم قتلها وإحراق جثتها، حيث أقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب بـ"الخصي الكيمياوي"، ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيمياوية.





بولندا





كما يعد القانون البولندي هو الأقسى حيال مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أوروبا، منذ أن دخل حيز التنفيذ وهو قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، ويجرى تطبيقه بكل حزم.





كوريا الجنوبية





وبالإضافة لتلك الدول، لحقت بهم دولة كوريا الجنوبية، والتي أصبحت أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي منذ عام 2011.





اقتراح مصر





وبالنسبة لمصر، فقد دعت النائبة السابقة بالبرلمان المصري، زينب سالم، لإقتراح قانون بخصي المتحرش نظرًا لأن دولًا عديدة أخذت بعقوبة خصي المغتصب في محاولة للحد من ظاهرة الاغتصاب والتحرش.