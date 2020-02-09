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أخبار العالم

دولة عربية تعفي المسافرين من الرسوم الجمركية للحقائب والأثاث المنزلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:08 م
مطار المملكة الأردنية
مطار المملكة الأردنية الهاشمية
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ميـــس رضـــا
قرّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الموافقة على نظام إعفاء الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلى لسنة 2020.

وبموجب النظام، يتم إعفاء الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي للمواطن المقيم خارج الأردن، الذي يعود إليها بقصد الإقامة الدائمة من الرسوم الجمركيّة.

وتشمل قائمة الإعفاءات كلًّا من الأمتعة الشخصيّة، والأثاث والأدوات المنزليّة والأجهزة الكهربائيّة المنزليّة ولوازمها بما لا يزيد عن قطعتين من كلّ نوع، والأجهزة المكتبيّة والشخصيّة والموسيقيّة المعدّة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد عن قطعة واحدة من كلّ نوع، والسجّاد بما لا يزيد عن 100 متر مربّع، والموكيت بما لا يزيد عن 200 متر مربّع.

ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات، أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج الأردن مدة لا تقلّ عن سنة متّصلة، وأن ترد الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي من بلد إقامته، وإثبات إنهاء المستفيد لإقامته في الخارج، وأن لا يكون قد سبق وأن حصل على إعفاء سابق لأمتعته الشخصيّة وأدواته، وأثاثه المنزليّ
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