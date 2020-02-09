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أخبار العالم

هذا ما تفكر فيه واشنطن لأردوغان.. تفاصيل أقوى عقاب أمريكي ضد تركيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:17 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
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محمد علي
اقترح مركز أبحاث أمريكي ذو نفوذ في تقرير صدر مؤخرًا، إنه على الولايات المتحدة تعزيز علاقاتها العسكرية مع اليونان والنظر في نقل قواعدها العسكرية من تركيا الحليف غير الموثوق به إلى اليونان، بحسب ما أفادت به صحيفة جرييك ريبورتر.

وقال المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA) في تقريره إنه على "الولايات المتحدة واليونان: تدعيم شراكة استراتيجية أوثق" ، معتبرًا أن اليونان أصبحت فاعلًا جيوسياسيًا أساسيًا مواليًا للولايات المتحدة في قلب كل قضية أمنية رئيسية في شرق البحر المتوسط .

وأشار المعهد إلى أن تركيا تحت حكم أردوغان قد تحولت "من عضو في حلف الناتو له حكم ديمقراطي وموثوق به إلى نموذج استبدادي موالي لروسيا ومعادٍ للغرب".

أضاف التقرير، تشير طموحات أنقرة نحو نفوذ إقليمي أكبر، وربما حتى هيمنة أكبر، على حساب اليونان وإسرائيل وقبرص وشركاء أمريكيين آخرين، إلى ضرورة التحرك، وتوجيه أقوى عقاب للرئيس التركي رجب أردوغان.

وقال تقرير المعهد، "يبدو أن أثينا تملأ الفراغ الذي تركه الخلاف بين تركيا مع أمريكا والغرب. وتطمح اليونان إلى تولي دور أنقرة، وأن تصبح مركزًا دبلوماسيًا واقتصاديًا يربط بين أوروبا وغيرها من اللاعبين الإقليميين".

ولفت  تقرير المعهد، الذي تتمثل مهمته الأساسية في تثقيف صناع القرار في مجال الأمن القومي في الكونجرس مع العسكريين والمدنيين بالمصالح الاستراتيجية والدفاعية الأمريكية، في الشرق الأوسط بشكل أساسي، "إن اليونان بحاجة إلى تعاون أمريكي أعمق إذا أرادت أن تصبح منصة لإستقبال القوة الأمريكية وتعزيز الاستقرار الإقليمي في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويوصي تقرير المعهد بأربع خطوات يجب على واشنطن اتخاذها لتعزيز تعاونها مع اليونان، أولًا ، يجب على الولايات المتحدة أن تتجاوز الدعم الخطابي للمنتديات الدبلوماسية الثلاثية بين اليونان وقبرص مع إسرائيل، وترسل فرنسا وإيطاليا بالفعل إشارات ملموسة لدعم شركات الطاقة في  هذه البلاد ويجب على صناع السياسة الأمريكية الآن التفكير بجدية في دعم ملموس مماثل.

وقال المعهد: ثانيًا يتعين على الولايات المتحدة تعزيز قدرة اليونان على الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة عن طريق زيادة العلاقات الثنائية العسكرية. وهذا يعني توفير مبالغ كبيرة من التمويل العسكري الأجنبي لليونان لشراء الأسلحة والعتاد الأمريكي.

وتابع: ثالثًا ، يتعين على الولايات المتحدة استكشاف خيارات لتعزيز وجودها العسكري  في اليونان. قد يعني هذا توسيع القاعدة البحرية في خليج سودا ، وإنشاء قاعدة بحرية وجوية جديدة في ألكساندروبولي ، وزيادة نشر القوات الجوية الأمريكية في البلاد و تعزيز تدريب الجيش الأمريكي لليونان.

واختتم:  ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا أن تنظر إلى اليونان وقبرص كخيارات موثوق بها بعد أن أوضحت اليونان استعدادها لاستضافة معظم هذه القوات أو جميعها.
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