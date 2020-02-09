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أخبار البلد

مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس G 5

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:13 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
تستضيف مصر، اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلى الدول المانحة وذلك فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس فى مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل فى كافة المجالات ، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.

كما ستقدم مصر مقترحًا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس فى مجال مكافحة الإرهاب مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويساهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن، وفتح آفاق التنمية في تلك الدول.

وتُعقد الاجتماعات فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.

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