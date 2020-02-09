AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات من حيث المبدأ

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك من حيث المبدأ. 

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم "سايس السيارات")، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
 
ويستهدف مشروع القانون، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
 
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
 
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة بلطجية السُياس.. النواب يبحث تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

لمواجهة بلطجية السُياس.. النواب يبحث تنظيم انتظار السيارات بالشوارع.. أبرز أهدف المناقشة: وضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع دون التأثير على الحركة المرورية والشكل الجمالي

نهاية أمبراطورية السُياس... ننشر مشروع قانون منادي السيارات قبل عرضه على جلسة النواب العامة

سايس برخصة | تعرف على شروط مهنة السيّاس بالقانون الجديد

تعديل وزاري والموافقة على 3 قوانين وأزمة الإدارة المحلية.. البرلمان على صفيح ساخن

حصاد البرلمان في أسبوع.. إقرار 3 قوانين اتفاقيتين للتعليم.. وتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد خلاف النواب حوله

ترشيحاتنا

دولة عربية تعفي المسافرين من الرسوم الجمركية للحقائب والأثاث المنزلي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

شروق عقدة: تعرضت للتنمر ولم أفكر في عمليات التجميل أو الليزر.. فيديو

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أخبار الرياضة.. كاف يحذر الزمالك.. بشرى سارة لجماهير الأهلي.. غليان في الاتحاد السكندري

مريضة نفسية.. القبض على مدرسة بعد تصويرها وهي تتحرش بالأطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد