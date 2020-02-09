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أخبار البلد

تأجيل الحوار المفتوح مع الوطنية للصحافة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر تأجيل اجتماعات الاثنين والثلاثاء والأربعاء نظرًا لارتباط رئيس الهيئة بسفر مفاجئ .

أوضحت الهيئة انه سيتم تحديد موعد الاجتماع الجديد عقب تحديده لمناقشة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية .

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة ، أن جلسات الحوار التي تعقدها بشأن انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وخطة الإصلاح أثمرت نتائج طيبة، بعد الاستماع لكافة الآراء وتدوين الملاحظات والأخذ بها. 

وأشارت إلى أن الاجتماع المشترك بين الهيئة ونقابة الإعلاميين وبعض الزملاء المذيعين، كان يستهدف التواصل وإطلاع زملاء المهنة على خطة إصلاح الصحف القومية وانتخابات المؤسسات، ووضعهم في الصورة، وتقديم التسهيلات لمن أراد منهم تغطية تلك الأحداث، والإعلان عن خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالشكل الصحيح من خلال منابرهم الإعلامية وذلك بهدف تقديم رؤى متوازنة وحقيقية لما يدور على أرض الواقع.

وقال بيان صادر عن الهيئة ، إن الحوار مستمر بعد أن أثمر نتائج إيجابية مع الصحفيين والإعلاميين، وأشاد بنقابة الصحفيين وتشجيعهم للحوار واستعادة روح المهنة العريقة، ونبذ كل صور التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي والتطلع إلى المستقبل بروح التعاون والتكاتف.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الزملاء شباب وكبار المهنة مدعوون لحوارات أخرى خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، على قاعدة احترام الجميع والمشاركة البناءة فيما يعود بالمنفعة على الصحافة والصحفيين.
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