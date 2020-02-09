هدى المفتي تتحدث عن تفاصيل أزمة فستانها الجريء في الجونة .. فيديو

أكدت الفنانة هدى المفتي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنها تضع في اعتبارها رد فعل المتابعين لها بعد أزمة فستانها بمهرجان الجونة السينمائي الذي وصفه الكثير بـ الجريء.





وقالت :" الفستان أغضب البعض ولا أنكر أنني لم أركز مع هذه التعليقات بالعكس وضعتها باعتباري ولن أظهر بمناسبة فنية بملابس من الممكن أن تثير الجدل حولي" .





وتحدثت هدى المفتي عن علاقتها بالموضة قائلة :" أميل إلى مصممي الأزياء المصريين ولا أحب ارتداء الفساتين الملونة ، فأنا أميل إلى اللون الأسود وفي النهاية أنا لا أمتلك اسلوبا محددا بل أسعى للتغير والتجديد دائمًا" .





يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.