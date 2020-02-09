AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هدى المفتي تتحدث عن تفاصيل أزمة فستانها الجريء في الجونة .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:59 م
هدى المفتي
هدى المفتي
Advertisements
نورا نبيل

أكدت الفنانة هدى المفتي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنها تضع في اعتبارها رد فعل المتابعين لها بعد أزمة فستانها بمهرجان الجونة السينمائي الذي وصفه الكثير بـ الجريء. 


وقالت :" الفستان أغضب البعض ولا أنكر أنني لم أركز مع هذه التعليقات بالعكس وضعتها باعتباري ولن أظهر بمناسبة فنية بملابس من الممكن أن تثير الجدل حولي" .



وتحدثت هدى المفتي عن علاقتها بالموضة قائلة :" أميل إلى مصممي الأزياء المصريين  ولا أحب ارتداء الفساتين الملونة ، فأنا أميل إلى اللون الأسود وفي النهاية أنا لا أمتلك اسلوبا محددا بل أسعى للتغير والتجديد دائمًا" .



يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من  جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي»

هنادي مهنى تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد | شاهد

تسريب فيلميّ الفلوس وبنات ثانوي لـ تامر حسنى وجميلة عوض

بسمة تتحدث لـ «صدى البلد» عن عمليات التجميل وسر رشاقتها.. فيديو

بعد نجاحها في بنات ثانوي.. هدى المفتي تنضم إلى بالقوة

ترشيحاتنا

عقب إصابة نجم الفريق .. صن داونز يستفز الأهلي قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

شهود مذبحة حدائق الأهرام: استيقظنا على استغاثات الطفل .. ووجدنا الزوجة مشنوقة بكوفية والأب والرضيعة في المنور

تقرير إيراني: بشار الأسد خضع لجراحة في المخ أجراها أطباء من طهران

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لأزمة كريم حسن شحاتة مع قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور