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برلمان

نهاية إمبراطورية السايس..3 سنوات مدة سريان الرخصة برسوم لا تتجاوز 2000 جنيه

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:50 م
قانون السايس
قانون السايس
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حسن رضوان
شوارع مصر عانت كثيرًا من البلطجة والعشوائية بجميع انحاء الجمهورية فانتشرت الاتاوة وطلب النقود بدون وجه حق لتكون وسيلة للتكسب بطريقة تشمئز منها النفوس فتصبح صورة غير حضارية فى وجه كل من ينظر إليها.

فوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك من حيث المبدأ، وقام بحالة المشروع الي مجلس الدولة لمراجعتة لكي يضع الاشارة الحمراء أمام كل من تسول له نفسه إستغلال المواطنين لجني الأموال بطرق غير شرعية.


ويؤكد مشروع القانون على تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

كما نرصد أبرز الشروط الخاصة بمن يصدر له الترخيص لمزاولة مهنة منادى السيارات وأهم ملامح القانون في هذا التقرير:-

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

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