كاسونجو احتياطيا.. تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.
وضم التشكيل:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى
عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد عيد في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي فى خط الوسط
مصطفي محمد فى خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - إسلام جابر - كاسونجو - مصطفى فتحي - أحمد زيزو.