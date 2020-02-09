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أخبار البلد

جهود مصرية وعام من الإنجازات الإفريقية فى مجال بناء القدرات والحوكمة والإدارة الرشيدة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:59 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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على مدار عام من رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الإفريقى تحققت العديد من الإنجازات بشتى مجالات التعاون مع الأشقاء الأفارقة ، وفى ضوء اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد اضطلعت بدورها فى دعم وتعزيز الجهود الإفريقية المعنية ببناء قدرات كوادر أجهزة إنفاذ القانون بالقارة وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم ، تحقيقًا للحوكمة والإدارة الرشيدة والوصول إلى مستويات أعلى من النزاهة والشفافية.

 

وانطلاقًا من إدراك القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية للتحديات التى تواجه قارتنا الأفريقية فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقى بعقد المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد ، والذى عُقد خلال شهر يونيه من عام 2019 ليضم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون بعدد 48 دول أفريقية ، وعدد (5) منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد ، كذا ممثلى عدد(3) دول عربية شقيقة كضيوف شرف للتباحث حول دعم آليات الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وقد أسفر المنتدى عن اصطفاف كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة الفساد لتعلن القارة الأفريقية عزمها على الارتقاء بجهود التنمية والاستفادة المثلى من ثرواتها وسد أى ثغرات تحاول النيل من نهضة القارة الذهبية.

 

وقد حرص الوزير ​رئيس هيئة الرقابة الإدارية على عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول (تنزانيا، جنوب السودان، كينيا، السنغال، بينين، مالي، الكاميرون) لتنسيق الجهود وتفعيل التعاون المشترك، كما شارك سيادته الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

 

واضطلعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – التابعة لهيئة الرقابة الإدارية على الوفاء بدورها فى دعم قدرات الكوادر الأفريقية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية نفاذًا لتكليف رئيس الجمهورية بتدريب عدد 250 متدرب من الدول الأفريقية فى مجال منع ومكافحة الفساد ، فقد عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الدورات الآتية خلال عام 2019 ومنها عدد 10 دورات تدريبية لعدد 357 متدرب من الضباط الأفارقة الوافدين للتدريب بالقوات المسلحة المصرية ، وعدد 8 دورات تدريبية لعدد 185 متدرب للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد ، عدد  8 دورات تدريبية لعدد 163 متدرب من بعض الدول والكيانات الأفريقية منها البنوك الأفريقية ، البرلمان الأوغندى ، والإذاعيين والصحفيين الأفارقة ، عدد 2 دورة تدريبية لعدد 11 متدرب من العاملين ببعض السفارات الأفريقية بجمهورية مصر العربية ،

وفى ضوء الخبرات التى تحوذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فقد طلب المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأفريقى أن تكون الأكاديمية هى الذراع التدريبى للمجلس بالقارة فى مجال تأهيل الكوادر العاملة فى مجال مكافحة الفساد بكافة الدول الأفريقية ، كما طلب اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية إعداد أنشطة تدريبة متخصصة لرؤساء هيئات مكافحة الفساد والمستويات القيادية بها.

وعلى الصعيد الدولى وبناء على التزام جمهورية مصر العربية بالوفاء بإعداد تقرير التقييم الذاتى لواقع الحوكمة والتنمية السياسية والاقتصادية فى ضوء خضوعها الطوعى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فقد استضافت هيئة الرقابة الإدارية الوفد المعنى بالمراجعة أثناء زيارتهم لمراجعة التقرير المصرى والذى عرضت نتائجه أثناء مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، حيث أثنى عليه كافة الحضور ، لتختتم جمهورية مصر العربية رئاستها للاتحاد الأفريقى بإنجاز جديد فى مجال الشفافية والوفاء بالالتزامات الدولية.​​

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