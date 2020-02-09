مصرع شخصان وإصابة 2 فى حادثى تصادم بطرق البحيرة

لقي شابان مصرعهم كما أصيب اخران بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادثى تصادم متفرقة بنطاق مركزى المحمودية وأبو المطامير وتم نقل الجثتى لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان الاول من مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بطريق " المحمودية - دمنهور"، أمام قرية الروضة وبالإنتقال للمعاينة و الفحص تبين مصرع " محمد على محمد حمادة" 38 سنة ومقيم بنظارة الروضة، وإصابة " دينا محمد على حمادة" 18 سنة، باشتباة نزيف بالبطن اشتباة مع بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق " حوش عيسى - دمنهور" فردى الاتجاه ، أمام قرية النجيلة أسفر عن مصرع عبدالجليل خليل أحمد" 35 سنة ومقيم بقرية كردود أبو المطامير، وإصابة" مينا جاد فكري" 28 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتم نقل الجثتىن لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة والمصابان للمستشفى المركزى ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.